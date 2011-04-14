Saadet Partisi'nde 38 kadın adaydan 34'ü başörtülü

T24- Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, listelerinde yer alan 38 kadın milletvekili adayından 34’ünün başörtülü olduğunu belirterek, bu adayların seçilmeleri durumunda TBMM’ye başörtülü olarak girmelerinin önünde hiçbir engel bulunmadığını savundu.

Kamalak, Saadet Partisi Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin milletvekili adayları hakkında bilgi verdi.

Milletvekili adaylarını belirlemek üzere öncelikle geniş çaplı bir temayül yoklaması yaptıklarını belirten Kamalak, daha sonra Genel Merkezde oluşturdukları 7 komisyonun incelemesi sonucu kesin listenin hazırlandığını anlattı. Kamalak, milletvekili adaylarının yaş ortalamasının 46,6, Kırklareli’den 2. sırada aday gösterilen 1985 doğumlu Dilek Gündüz’ün ise en genç aday olduğunu kaydetti.

Kamalak, adaylarının yüzde 12’sinin ilkokul, yüzde 53’ünün ise üniversite ve yüksekokul mezunu, mesleki olarak da adaylarının 15’inin iş adamı, yüzde 16’sının ise esnaf kökenli olduğunu bildirdi.

Şevket Kazan’ın Bursa’dan birinci sırada aday gösterildiğini belirten Kamalak, "Bizim zorlamamızla aday olmayı kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlere önem verdiklerini ancak tecrübenin de önem taşıdığını vurgulayan Kamalak, "Koşu yaptıracaksak, top oynatacaksak, maratona çıkaracaksak gençlik önemli. Ama tecrübeli kılavuzlara ihtiyaçları var" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların, TBMM’de temsil edildiklerini ancak başörtülü kadınların bu haktan mahrum kaldıklarını savunan Kamalak, Aydın birinci sıra adayları olan Füsun Vapur Karasoy’un başörtülü olduğunu bildirdi. Seçimlerde 38 kadın milletvekili adayları bulunduğunu bildiren Kamalak, "38 bayan arkadaşı aday gösterdik. 34’ü başörtülü, 4’ü başı açık hanım kardeşlerimizdir" dedi.

Kamalak, kendisinin İstanbul 2. bölge birinci sıradan milletvekili adayı olduğunu bildirerek, "Hocamızı İstanbul’dan uğurladık. Sancağı orada teslim aldım. O bakımdan İstanbul’dan aday oldum" açıklamasında bulundu.



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Kamalak, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin "Başörtülü adaylarınız seçilirse TBMM Genel Kurulu’na başörtülü mü girecekler?" sorusuna, "Tabii girecek. Başörtüsünün önünde hiçbir engel yoktur. Sözüm burada kalacak değildir. Bana ’şu madde başörtüsüne engel’ desinler. Ama yok. TBMM İçtüzüğü kadın adaylara tayyör giyme zorunluluğu getiriyor. Dayatma, engel bütünüyle keyfidir, hukuk dışıdır" yanıtını verdi.

Kamalak, bazı siyasi partilerin tutukluları aday göstermesini değerlendirilmesinin istenmesi üzerine de, "Anayasa’ya göre haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmadığı sürece kimse suçlu sayılamaz. Tutuklu kişilerin aday gösterilmesinde bir engel yoktur. Ancak bir kısım partilerin söylemleri tezat teşkil ediyor. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyorlar. Yargının tutuklama kararı verdiği bazı arkadaşları aday göstermiş olmaları, dokunulmazlık kapsamı içerisine alma isteği o partiler açısından bir tutarsızlık göstergesi" diye konuştu.

Seçimden beklentilerine yönelik sorusuya da Kamalak, "Ona milletimiz karar verecek. Ama baraj problemi olmayacağını düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

Kamalak, bir gazetecinin seçim ittifakına ilişkin sorusu üzerine de "İttifaka bel bağlamış değildik. İttifak çalışmaları devam ediyor" dedi.

Necmettin Erbakan’ın "İttifak vasiyetinde bulunduğunun" anımsatılması üzerine de Kamalak, "Hocamızın vasiyetini yerine getirmek için çalıştık.

Partilerle olmadı ama milletimizle ittifak yapacağız" diye konuştu.

Erbakan’ın çocuklarının milletvekili adayı olup olmadığına yönelik soruya karşılık Kamalak, Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın askerlik görevini henüz yerine getirmediği için milletvekili adayı olamayacağını, ancak hem Erbakan’ın oğlu Fatih’in hem de kızı Elif’in seçim çalışmalarına büyük katkı sağladığını söyledi.