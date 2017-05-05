Saadet Partisi: Yeni sürecin, Ak Parti'nin geleceği için endişe verici olabileceğini düşünmek mümkün

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Ak Parti’nin kongre sürecini hızlandırması, ister istemez erken seçimi de gündeme getirmiş oldu. Bu aceleyi başka türlü yorumlamak zor. Tabii bir de hükümet değişikliği ihtimali var. Bekleyip göreceğiz. Türkiye’nin bekası Ak Parti'nin bekâsından daha önemli. Bu yeni sürecin Ak Parti'nin geleceği için bile endişe verici olabileceğini düşünmek mümkündür" dedi.

Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twıtter adresinden 16 Nisan referandum sonucu ve gündeme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Şunu unutmayalım ki; Türkiye'nin bekası Ak Partinin bekasından daha önemlidir. Referandum sonrasında oluşan bu yeni sürecin Ak Parti’nin geleceği için bile endişe verici olabileceğini düşünmek mümkündür.



“Anayasalar toplumların ortak uzlaşma metinleri olmalı”

Anayasaların toplumların ortak uzlaşma metinleri olduğunu ve toplumun bütününü kucaklaması gerektiğini vurgulamıştık. Nitekim milletimiz de 16 Nisan'da ortaya koyduğu irade ile bu endişeyi paylaştığını gösterdi. Şimdi bu değişikle, işsizlik mi ortadan kalkacak Dış politika mı düzelecek, ekonomi rayına mı oturacak. Asgari ücret açlık sınırının üzerine mi çıkacak Ülkede güven ve huzur ortamı mı oluşacak Yoksa tam tersi mi olacak?

Ak Parti’nin kongre sürecini hızlandırması, ister istemez erken seçimi de gündeme getirmiş oldu. Bu aceleyi başka türlü yorumlamak zor. Tabii bir de hükümet değişikliği ihtimali var. Bekleyip göreceğiz.’