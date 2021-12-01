Saadet Partisi: Sayfa yenilemekle düzelmiyor; yeni sayfa açalım

Saadet Partisi; dolar/TL kurunun yükselişi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faize ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoyu, “Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım” notuyla paylaştı.

Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabı, dolar kurunun yükselişi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladı.

Saadet Partisi’nin, “Sayfa yenilemekle düzelmiyor, yeni sayfa açalım!” notuyla paylaştığı videoda bir telefonun internet arama motoruna “dolar kaç tl” yazılması sonucunda “11,98 Türk lirası” bilgisi ediniliyor. Tam bu sırada videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz ve kura ilişkin çeşitli sözleriyle birlikte dolar kurundaki dalgalanma gösteriliyor.

Videoda; 1 dolar 11,98 Türk lirası olduğunda Erdoğan’ın, “Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul” sözleri; kur 12,35 TL olduğunda Erdoğan’ın, “Bu kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da ciddi bir iyileşmenin olduğunu hep birlikte göreceğiz” açıklaması, kur 13,06 TL olduğunda Erdoğan’ın “ekonomik kurtuluş savaşı” sözleri ve kur 13,52 TL olduğunda Erdoğan’ın “Faiz sebeptir enflasyon neticedir” sözlerine yer veriliyor.

Videonun sonunda ise dolar kurunun 13,96 TL’ye çıktığı gösterilerek, “Sayfayı sürekli yeniliyoruz, ama sonuç değişmiyor. Bu sayfada yükselen hep dolar oluyor. Üretim başlığı attığımız, ekonomiye inat karar almadığımız, adil bir şekilde paylaştığımız; yeni bir sayfa açalım” yazısı yer alıyor.