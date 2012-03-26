Saadet Partisi pembe metrobüs için imza kampanyası başlattı

Saadet Partisi daha önce duyurduğu kadınlara özel pembe metrobüs önerilerine destek için imza kampanyası başlattı.

Şirinevler Meydanı’nda toplanan partililer vatandaşlara büroşür dağıtıp, imza kampanyasına destek istedi. Saadet Partisi İl Kadın kollara üyelerine adına açıklama yapan Nagihan Gül Asiltürk, kampanyalarının ideolojik olmadığını iddia ederek, benzer uygulamaların Rusya ve Japonya’da da olduğunu söyledi. Öneriye sıcak bakanlar kadar mesafeli durunlar da vardı. 1 Nisan tarihine kadar çeşitli metrobüs istasyonlarında imza toplamaya devam edecek olan Saadet Partililer imzaları Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’na verecek. Pembe Metrobüs önerisi Saadet Partili üyeleri tarafından daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmuştu.