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Politika

SAADET PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR ANKARA (A.A)

22 Eylül 2010 18:00

-SAADET PARTİSİ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİYOR ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesi, Saadet Partisi'nde, Olağanüstü Kongre çağrısı yapmak üzere, Mustafa Kamalak, Hasan Bitmez ve Şerafettin Kılıç'ın görevlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, bu 3 üyenin, açılış, kongre divan teşkili, tüzük ve program tadil komisyonları teşekkülü, tüzük ve program tadil komisyonlarının raporlarının okunması, genel başkan, genel idare kurulu asıl ve yedek üyelerinin, yüksek disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi gündemi ile Saadet Partisi Olağanüstü Kongresini çağırmakla görevlendirilmelerini kararlaştırdı.

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