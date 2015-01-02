Saadet Partisi: Noel Baba figürü sinsi ve kirli bir proje ürünüdür

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Asiltürk, yılbaşı kutlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Noel Baba'nın adını 'Aziz Nikola'dan alan uydurma bir tüketim çılgınlığı projesi olduğunu belirterek, "Noel Baba, Sömürgeci Batı’nın, silahla alamadığı toprakları, kültür işgaliyle ele geçirme projesidir" açıklamasında bulundu.

Nagehan Asiltürk'ün yaptığı basın açıklaması şöyle:



NOEL BABA FİGÜRÜ SİNSİ VE KİRLİ BİR PROJE ÜRÜNÜDÜR

"Değerli basın mensubu,

Saygıdeğer halkımız;

Milletleri millet yapan en önemli unsur, şüphesiz ki, o milletin tarihi, inancı, kültürü ve ortak değerleridir.

Bir millet kendi tarihine, kendi inancına, kendi kültür ve değerlerine sarıldığı ölçüde, sağlam bir gelecek inşa edebilir.

Kendi milli ve manevi değerlerinden uzaklaştığı, kendi kültürüne yabancılaştığı takdirde ise sadece değerlerini değil bir gün özgürlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Tarih bunun dramatik örnekleriyle doludur.

Bu gerçekler ortadayken son yıllarda ülkemizde giderek artan bir şekilde Noel kutlaması çılgınlığı yaşanmaktadır.

Sahte sevimliliği ve kırmızı pelerini ile ekranlarımızı, caddelerimizi, vitrinlerimizi işgal etmiş bir Noel Baba vardır.

Saadet Partisi olarak Aziz Milletimize sesleniyoruz.

Ne tarihimizde, ne geleneklerimizde, ne inancımızda hiçbir yeri olmayan Noel Baba figürü sinsi ve kirli bir projenin ürünüdür.

Noel Baba genç nesilleri kimliksizleştirme projesidir!

Noel Baba, Müslümanları, kendi tarihine, kendi inancına, kendi kültürüne yabancılaştırma projesidir!

Noel Baba, tıpkı adını “Aziz Valentin” den alan, uydurma “sevgililer günü” gibi, adını “Aziz Nikola”dan alan uydurma bir tüketim çılgınlığı projesidir.

Noel Baba, Sömürgeci Batı’nın, silahla alamadığı toprakları, kültür işgaliyle ele geçirme projesidir.

Nitekim bugün Akşemsettin’i, Şeyh Edebali’yi, Veysel Karani’yi bilmeyen binlerce evladımızın, Noel Baba’dan hediye bekler hale gelmesi bu yozlaşmanın bir sonucudur.

Kurban bayramında hayvan hakları havarisi kesilenlerin, Noel’de kesilen hindiler karşısında sus pus olması bu yabancılaşmanın bir sonucudur.

Bu sinsi oyuna dur demek ve gerçekleri görmek zorundayız.

Noel Baba’nın sevimli yüzü, sahte bir maske, kırmızı pelerini ise kanlı bir örtüdür.

O pelerinin altında emperyalizmin kirli dünyası vardır.

Afrika’da yiyecek ekmek, içecek su bulamadığı için ölen çocukların hayatı vardır.

Filistinli, Suriyeli, Afganistanlı, binlerce yetimin feryadı vardır.

Irak’ın, sömürülen petrolleri, Libya’nın yağmalanan zenginlikleri vardır.

Saadet Partisi olarak aziz milletimize çağrıda bulunuyoruz.

Gelin bu kültür emperyalizmine karşı koyalım.

Aslımıza, tarihimize, inancımıza sarılalım.

Noel baba safsatalarıyla oyalanmak yerine, imanlı, inançlı, eğitimli, erdemli nesilleri yetiştirmenin mücadelesini verelim.

Bu bizim sadece çocuklarımıza karşı görevimiz değil aynı zamanda bu millete ve bu topraklara karşı sorumluluğumuzdur.

Kamuoyuna saygılarımızla…"