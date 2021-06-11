Saadet Partisi'nin Ankara'daki 'Geçim İttifakı' eylemine polis müdahalesi

Saadet Partisi'nin 81 ilde düzenlediği "Geçim İttifakı" temalı basın açıklaması Ankara'da polis müdahalesiyle karşılaştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biliyoruz ki bu müdahalenin sorumlusu siyasi iktidardır. Saadet Partisi insanımızın geçim derdini görmezden gelen iktidara rağmen, her platform ve fırsatta milletimizin kaynamayan tenceresini kararlılıkla gündeme getirmeye devam edecektir" dedi.

TIKLAYIN - Saadet Partisi yarın 81 ilde açıklama yapacak; vatandaşlar dertlerini kağıda yazarak 'Geçim İttifakı Tenceresi'nin içine atacak

Saadet Partisi yöneticileri bugün "Geçim İttifakı" kapsamında 81 ilde ortak bir metni okuyarak birer basın açıklaması yaptı. Ankara'da yapılmak istenen basın açıklaması polis müdahalesiyle engellenmeye çalışıldı. Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, emniyet görevlisine "Basın açıklamamızı yapacağız sen rahat ol. Sen korkuyorsun ama rahat ol biz seni de düşünüyoruz, emin ol senin de için yanıyor" dedi.

Karamollaoğlu'ndan tepki

Engellemenin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Saadet Partisi olarak bugün 81 ilde gerçekleştirdiğimiz "Geçim İttifakı" temalı basın açıklamamız anlaşılamayan bir şekilde Ankara’da polis müdahalesiyle engellenmeye çalışılmıştır. Ankara polisinin bu tavrı hukuk devleti ve demokratik teamüller açısından kabul edilemez. Bu tavrı şiddetle kınıyoruz. Biliyoruz ki bu müdahalenin sorumlusu siyasi iktidardır. İktidar, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasal partilerin değil, organize suç örgütlerinin ve ona bulaşanların üzerine gitmelidir. Saadet Partisi insanımızın geçim derdini görmezden gelen iktidara rağmen, her platform ve fırsatta milletimizin kaynamayan tenceresini kararlılıkla gündeme getirmeye devam edecektir."