Saadet Partisi’nden Oğuzhan Asiltürk'e yanıt: Partinin yetkili kurulları ve karar organları bellidir

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, partinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı 'büyük kongrenin toplanmasını' da içeren 53 maddelik açıklamasına yanıt vererek, "Saadet Partisinin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır." dedi.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Asiltürk, Saadet Partisi'nin MHP ve AKP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı'nda konumlanmasını da isteyerek, resmi Twitter hesabından 'manifesto' niteliğinde bir açıklama yapmıştı.

"Saadet Partisinin kararlı duruşu ortadadır" diyen SP Sözcüsü Birol Aydın, Twitter'dan Asiltürk'e şu açıklamayla yanıt verdi:

"Saadet Partisinin yetkili kurulları ve karar organları bellidir.

Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır. Partimizin karar organları olan Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyelerimiz de teşkilat mensuplarımızın tamamı da bu süreçlerin nasıl işlediğini iyi bilmektedir.

Ülkemizin ve insanımızın karşı karşıya kaldığı problemlere sebep olan yanlış politikalara, tutum ve davranışlara da hangi saiklerle itiraz ettiğimiz ise milletimizin malumudur.

Saadet Partisinin kararlı duruşu ortadadır ve uzunca bir süredir kamuoyunun geniş kesimleri tarafından takdirle takip edilmektedir.

Kazandığımız bu geniş ilgi ve takdirin her geçen gün arttığının bilinci ve sorumluluğuyla; muhterem Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun öncülüğünde, GİK üyelerimiz, İl/İlçe Başkanlarımız ve partimizin her bir kademesinde görev yapan mensuplarımızın tamamı, ülkemizdeki kutuplaşma zeminlerini ortadan kaldırmak, hak ve adalete dayalı bir Türkiye’yi tesis etmek ve hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışmaktadır ve bu anlayışla çalışmaya da devam edecektir.."

Asiltürk, Twitter'dan maddeler halinde açıklamalar yapmış, "Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüş'e kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin." demişti.

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