Saadet Partisi'nden Erdoğan’a: İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur

Saadet Partisi (SP), Ankara Ulus’ta İsrail Devlet Başkanı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesini “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganıyla protesto etti. SP İl Başkanı Fatih Beyazıt, Erdoğan’a “İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur” dedi.

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Ulus’ta Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaparak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye’ye gelişini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini protesto etti. Protesto gösterisinde, “Katil İsrail Türkiye’den defol”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP”, “Katil İsrail, işbirlikçi Erdoğan” sloganları atıldı.

“Ne oldu ‘One mınute’ çıkışınıza?”

SP Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Erdoğan’a “Cumhurbaşkanı'nın 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken; katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir! Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu ‘One minute’ çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir?” diye konuştu.

“İsrail ile özgür Filistin devleti kurulmadan normalleşilemez”

Beyazıt, şu açıklamayı yaptı:

“İsrail normalleşmeden, ki normalleşmesi mümkün değildir; İsrail ile normalleşmek, mazlum kardeşlerimize ihanettir; tarihi müktesebatımızı hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden; yağmaladığı toprakların, canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden; Filistin topraklarında, Bağımsız Filistin devleti kurulmadan; İsrail ile ilişkiler hiçbir şart altında normalleşemez.”

“İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa Filistin’le anormalleşiyordur”

“İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa, Gazze’de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka hiçbir izahı olamaz… Bizler bu davete en yüksek sesle itiraz ediyor; ülkemize ve aziz milletimizin Cumhurbaşkanı'na böyle bir adımı yakıştıramadığımızı altını çizerek ifade ediyoruz. Bugüne kadar uyardık, iktidarda bulunanlar kulak vermedi; en azından şimdi bu hatadan dönülmeli, Herzog'un ziyareti sonlandırılmalı ve ülkemizden defolup gitmelidir.”

TIKLAYIN - 2008'den bu yana en üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek