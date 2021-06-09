Saadet Partisi'nden Çiftçi Kongresi

Saadet Partisi “Geçim İttifakı” çalışmaları kapsamında, farklı iş kollarında geçim mücadelesi veren vatandaşların sorunlarını konuştuğu ve gündeme getirdiği çevrim içi kongrelerinin ikincisini Çiftçi Kongresi” olarak gerçekleştirecek.

“Çiftçimize yetişmeden kendi kendimize yetemeyiz.” diyerek duyuru videosu paylaşılan Çiftçi Kongresi; 10 Haziran Perşembe Günü, saat 11.00’de Zoom üzerinden gerçekleştirilecek ve partinin Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla ülkenin tüm illerinde farklı ürünler yetiştirerek üretime katkı sunma gayreti gösteren çiftçilerle; sorunları dinlemek, gündeme getirmek ve ortak çözüm yolları bulmak adına bir araya gelecek.

Birçok çiftçiye sorunlarını ifade etme fırsatı sunan kongrenin ardından konuşulanlar ve ortaya koyulan ortak çözüm önerileri kongre bildirisi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.