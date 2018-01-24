Saadet Partisi lideri, Necmettin Erbakan'ın sözlerini hatırlattı: 'Zeytin Dalı' harekâtı bölgeye huzur getirecek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin konuştu."Operasyonun kısa bir sürede başarıyla sonuçlanacağını, bölgede huzurun sağlanacağını düşünüyoruz" diyen Karamollaoğlu, Milli Görüş çizgisinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın "ABD’nin Irak işgal etmesinin ardından hedefteki diğer ülkeler, Suriye, İran ve Türkiye olacak" sözlerini hatırlatarak, "Korktuğumuz başımıza geldi" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nın haftalık Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Parti üyelerine hitap eden Karamollaoğlu, son günlerin en sıcak konuları arasında yer alan Zeytin Dalı Harekâtı ve iktidarın ekonomi politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İktidara çözüm yollarını da sunuyoruz"

Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasını gezen ve bilgi alan Karamollaoğlu, İl Başkanı Fatih Beyazıt’tan da teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Karamollaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, son süreçte vatandaşların Saadet Partisi’ne yoğun ilgi gösterdiğini belirterekşunları kaydetti:

“Herkese hitap ediyoruz. Milletin derdini aktarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için sürekli kafa yorup çalıyoruz. Bazıları bizim bu tür fikirleri söylememizden rahatsız oluyor. Ancak biz konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inandığımız ve bildiğimiz şeyleri söyleyeceğiz. Biz şahısları karşımızı alıp rencide etmiyoruz. Gerçekler neyse onu söylüyoruz. Çözüm yollarını da söylüyoruz. Ancak maalesef bunu dikkate almıyorlar. Dikkate almayınca ümitsizlik artıyor. O zaman da vatandaşlar gerçeği biliyor, Saadet Partisi’ne yöneliyor."

"Erbakan Hoca uyarmıştı"

Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’na bir kez daha açık ve tam bir destek vererek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Afrin’e yönelik bir operasyon var. Operasyonun kısa bir sürede başarıyla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bölgede huzurun sağlanacağını düşünüyoruz. Tabii bu gelişmeler bir anda oluşmadı. Yanlış yürütülen dış politika yüzünden oldu. Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan Hoca ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin ardından hedefteki diğer ülkelerin Suriye, İran ve Türkiye olacağını söylemişti. Korktuğumuz başımıza geldi. Bu konuda olayları iyi bir şekilde incelememiz gerekiyor. Hükümetin bu konuda muhalefete kulak vermesi gerekiyor. Arkadaşlarımız bizleri dinleseydi durum buralara gelmezdi.”

"Hukuku sağlam bir zemine oturtacağız"

Saadet Partisi'nin iktidara geldiğinde ilk işinin hukuku sağlam bir zemine oturtmak olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, "Parti olarak biz, adaletin mülkün temeli olduğunu biliyoruz. Adalet olmadan huzur ve barış olmaz. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bir ülkede en önemli mesele adalettir. Ülkemizde şuan kutuplaşma ve kamplaşma çok arttı. Kutuplaşma ve kamplaşma adalet ile çözülür. Biz bunu bu şekilde çözeceğimizi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal sorunları çözeceğiz"

Hükümetin ekonomik sistemin borca yönelik işlediğine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Faiz aldı başını gidiyor. 71,1 milyar faiz var. Bu demektir ki, bütçenin yüzde 10'u faize gidiyor. Son 5 senede 400 milyarı faize yatırdık. Biz bunu yatırıma yönlendirseydik, Türkiye'de işsizlik kalmazdı. Maalesef bu yapılmadı" ifadesini kullandı.