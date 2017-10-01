Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "'Karar verdik, kimin telefonunda ByLock çıktıysa hapse atarız' diyorlar. Bunu kamil manada uygulasınlar, AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer" dedi.

Saadet Partisi'nin İstanbul 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Karamollaoğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.

"Adalet rafa kalktı" diyen Karamollaoğlu, "Artık kimse adaletten doğru dürüst bahsedemiyor. Adalet mekanizması da maalesef hükümetin ağzına bakıyor, sayın cumhurbaşkanının ağzına bakıyor. Adalet, iktidar mensuplarını önüne getirip diz çöktürecek güçte olmalı. Devlet adalet üzerine inşa edilir. Adalet kamil manada tecelli ederse adalettir. Siz adaleti kamil manada sağlayamazsanız bunun alternatifi zulümdür" ifadelerini kullandı.

"Önce kendi içinizi temizleyin"

Karamollaoğlu, "ByLock'ta hangi noktalarda hatalar yapıldığını bilmeyen kalmadı. 'Herhangi bir telefonda ByLock bulduğunuz zaman bu, o kişinin telefonunu ByLock üzerinden kullandığı anlamına gelmez diyor' ilim adamları. Ama ceza vermek isteyenlerin umurunda değil. 'Biz karar verdik kimin telefonunda ByLock çıktıysa biz hapse atarız' diyorlar. Bunu kamil manada uygulasınlar; AK Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer. Niye hapse girer diye bu kadar kesin söylüyorum. Çünkü FETÖ örgütünü makbul hale bu arkadaşlarımız getirdi. Demediler mi onlardan referans almazsanız devlete giremezsiniz. Bugün bakan olanların internet sitelerine girdiğiniz zaman FETÖ'cülerden aldıkları tezkiye mektupları vardı. İşler değişti şimdi herkes suçlu. Önce siz kendi içinizi temizleyin" diye konuştu.

"15 yıldır neredeydiniz?"

Hükümetin tarım, hayvancılık, eğitim ve ekonomi politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanımız artık rakip kalmadı, kendisine tavır koyacak sorgulayacak bir merci kalmadı, onun için yanlışları itiraf etmekten artık çekinmiyor. İyi güzel de 15 yıldır neredeydiniz?" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Türkiye ekonomik sorunları çözmek istiyorsa tarım ve hayvancılığı ayağa kaldırmak zorunda" dedi.