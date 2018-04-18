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Politika

Saadet Partisi lideri: İttifak görüşmelerine seçim kararı alınınca başlayacağız

"Türkiye'nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var"

18 Nisan 2018 12:43

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisini değerlendirdi. "Türkiye’nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil" diyerek Bahçeli'ye bu konuda destek veren Karamollaoğlu, seçim kararı alınmadan ittifakı konuşmanın doğru olmayacağını ifade etti.

İttifak ile ilgili de gazetecilerin sorularını cevaplandıran Karamollaoğlu şunları kaydetti:

“Biz ittifak görüşmelerine falan başlamadık, onu söyleyelim. İttifak ancak seçim sath-ı mailine girdikten, seçim kararı alındıktan sonra bizim yapacağımız temaslarla ortaya çıkar. Şu anda bu kesinleşmedi.

Ben zaten önümüzdeki haftalar içerisinde Kılıçdaroğlu’nu kongreden sonra yeniden seçildi, bir rahatsızlık geçirdi, telefonla ‘geçmiş olsun’ demiştim ama bir gitmemiz gerekir.

Aynı zamanda Sayın Akşener de son kongresini yaptı. Ondan dolayı da bir tebrik için gideceğim. Bu konularda belki o zaman gündeme gelebilir ama biz şu anda ülkenin problemleriyle ilgilenmeyi daha uygun ve doğru buluyoruz.”

"Acil bir çıkışa ihtiyaç var"

Milletin gelişmelerden rahatsız olduğunun altını çizen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ekonomik yönden çok ciddi problemlerimiz var. Tabii dış politikada da hükümet istikrarlı bir çizgi ortaya koyamadı son zamanlarda. Bir Amerika’ya karşı tavır belirliyor; nasıl olur da siz terör estiren grupları desteklersiniz diye. Ondan sonra gidip o grupların Suriye’yi vurmasını adeta alkışlıyor. Bu kadar şaşkınlık olmaz ki. Nihayetinde İslam âlemine yapılan bir saldırı. İster problemli olduğumuz bir ülkeyle olsun ister başka sebeple olsun bizim böyle bir çıkışı tasvip etmemiz kesinlikle mümkün olmaz. Onun için Türkiye’nin bir çıkışa ve değişikliğe ihtiyacı var. Biz de bir an önce o değişikliğin olması için acele etmekte fayda var diye düşünüyoruz."

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