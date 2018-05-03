Saadet Partisi lideri: Abdullah Gül, bizden tek başına aday olsaydı da kazanabilirdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı adaylığıyla ilgili görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.Karamollaoğlu, "Biz kendisini aday göstereceğimizi deklare ettik. Bizden tek başına aday olsaydı da kazanabileceğine inanıyorum" dedi.

Karamollaoğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ü ziyaretinde yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu. Gül'ün çatı aday olmasını istediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu tarafından genel olarak müspekılt bir karşılama oldu" ifadesini kullandı.

"AKP'nin içinde bir kesim 'bu gidişe razı değiliz' diyor"

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"AK Parti'nin içinde bir kesim artık biz bu gidişe razı değiliz diyor. Üst kesimde, beraber yola çıktıkları kimse yanlarında kalmadı. Endişelerini dile getirdikleri zaman belli bir grup tarafından vatan haini ilan edildiler.

"Abdullah Gül kazanabilirdi"

Abdullah Gül kazanabilirdi. Sadece çatı adaylık meselesi değildi. Biz kendisini aday göstereceğimizi deklare ettik. Bizden tek başına aday olsaydı da kazanabileceğine inanıyorum. Ben kendisi ile bu konuları, sıkıntıları aktardım. Kendisine bunu teklife gittiğim zaman o, bir çatı aday olursa var olduğunu söylemiş olması bile önemlidir."