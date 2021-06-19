Saadet Partisi kulisleri: Bu iş sulhla bitmez, sonunda kavga çıkar

Sabah yazarı Mahmut Övür, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı 'büyük kongrenin toplanmasını' da içeren 53 maddelik açıklaması sonrası kulislerde konuşulanları aktardı.
“Bu süreç, Başkan Erdoğan ve Oğuzhan Asiltürk görüşmesiyle açığa çıksa da yeni değil. Partide bir süredir gelgitler yaşanıyor” diyen Övür, kulislerde konuşulanları şöyle aktardı:
"Bu iş sulhla bitmez, sonunda kavga çıkar. Çünkü Karamollaoğlu ve ekibi, CHP'den öyle ilgi görüyorlar ki partinin az oy alması umurlarında bile değil. Yakaladıkları bu havayı bırakmak istemiyorlar. Sıkışırlarsa CHP'ye bile giderler."
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Ne olmuştu?
Saadet Partisi'nde bir süredir işaretleri görülen 'Cumhur İttifakı-Millet İttifakı' ayrışması, gelenekçi kanadın manifesto niteliğindeki açıklamasıyla partiyi bölünmenin eşiğine getirdi. Ocak ayında sürpriz bir buluşmayla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Genel Başkan Prof. Dr. Temel Karamollaoğlu ve yönetimini devirmek üzere, "büyük kongrenin toplanmasını" da içeren 53 maddelik bir açıklamayla harekete geçti. Asiltürk, halen CHP ve İYİ Parti ile birlikte Millet İttifakı cephesinde bulunan SP'yi AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın yanında konumlandırma hedefine ilişkin mesajlar verdi.
T24'e bilgi veren SP Genel Merkezi kaynakları, Asiltürk'ün kamuoyuyla paylaştığı girişimden, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun haberdar olmadığını, açıklamayı duyunca 'şoke olduklarını' söylediler.
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