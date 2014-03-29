Saadet Partisi Konya'da AKP'li seçmenden oy alır mı?

Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun düzenlediği organizasyonda yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra insan hakları örgütleri temsilcileri İç Anadolu’da seçim turuna çıktı. Daha önce Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu’da düzenlenen seçim turunun İç Anadolu ayağında Konyalılar seçim gündemi hakkında konuştu.

Konya’da Saadet Partisinin Belediye Başkan Adayı Mustafa Özkafa. Önceki seçimlerde AKP’ye destek veren Konyalı seçmenler bu seçimde başka adaylara yönelecek mi? Saadet Partisi mitingine katılan vatandaşlara göre Saadet Partisi bu seçimde AKP’li seçmenlerden çok oy alacak.

İşte T24 video editörü Fatih Pınar'ın objektifinden seçim öncesinde Konya’daki Saadet Partisi’nin seçim mitingi: