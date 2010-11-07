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Politika

SAADET PARTİSİ KONGRESİNDE İKİ LİSTE ANKARA (A.A) 

07 Kasım 2010 19:40

-SAADET PARTİSİ KONGRESİNDE İKİ LİSTE ANKARA (A.A) - 11.07.2010 - Saadet Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, GİK ve Disiplin Kurulu Başkanlığı için iki liste sunuldu. Genel Başkan Numan Kurtulmuş, iki listede de genel başkanlık için tek aday gösterilirken, Kurtulmuş ''Yeşil '' listenin genel başkanlık adaylığından istifa ettiğini bildirdi. Oylama öncesinde eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, eski genel başkan Recai Kutan ve Kurtulmuş ile birlikte salona girerek delegeler ve diğer katılımcıları selamladı. Burada konuşma yapan Erbakan, Milli Görüş süreci hakkında bilgi de verdi. Verilen aranın ardından divan başkanı Teoman Rıza Güneri, GİK ve MDK için iki listenin bulunduğunu, ancak iki listenin genel başkan adayının da Numan Kurtulmuş olduğunu ifade etti. Oğuzhan Asiltürk'ün sunduğu listenin okunması sırasında kısa süreli tartışma  yaşandı. Sahneye çıkan Numan Kurtulmuş, herkesi sakin olmaya davet ederken, Asiltürk konuşmasında ''Eskiden beri görev yapanların da listede yer alması'' için ''Yeşil'' listeyi sunduklarını bildirdi. Daha sonra sahneye gelen Kurtulmuş, ''Beyaz' listenin genel başkanlık adaylığını kabul ederken ''Yeşil'' listenin adaylığını kabul etmediğini bildirdi. Seçimde 1250 delege oy kullanmaya başladı.

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