Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı: Camide de, sokakta da saldıran fanatik bir kitle vardı

Mahmut Hamsici

Sosyal medyada hızla yayılan ve "Unutmayın kardeşlerim. Bu seçim 40 yıllık esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalan Ali Amca ile paradan para kazanan rantiyeciler arasındadır" ifadelerini kullandığı konuşmanın videosuyla tanınan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, partinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun başkanlığını 'Milli Görüş hareketi açısından dönem ikinci Erbakan dönemi' olarak nitelendirdi.

AKP'lilerin Saadet Partisi'ne yönelik saldırılarının "Tayyip Bey'e aşık olmuş, 'Tayyip Bey ne yaparsa arkasındayız' diyen fanatik kitleden geldiğini" savunan Sevim, "AK Parti'nin seçimi kaybetmesine vesile olacağımız düşünüyorlar. Camiye de gitsek aynı şekilde saldırılarıyorlar. Camide de sokakta da saldırıyorlar idi. İlk başlarda daha fazlaydı, şimdi yoruldular fazla üzerimize gelmiyorlar" dedi.

"Bursa'dan arayan sosyalist bir kişi videoyla ilgili tebrik etti"

Abdullah Sevim, SP İstanbul İl Başkanlığı'nda BBC Türkçe'nin, videonun gördüğü ilgi ve SP'nin oy oranıyla parallel olmayacak şekilde artan popülerliği ile ilgili sorularını yanıtladı. Sevim, videoya sağ, sol, muhafazakar ya da milliyetçi her görüşten insandan olumlu tepki geldiğini, kendisini Bursa'dan arayan ve sosyalist olan bir kişinin dahi bu video ile ilgili kendisini tebrik ettiğini söylüyor.

Bunun, "SP'nin Türkiye'nin vicdanı olduğunu gösterdiğini" belirten Sevim, partinin son dönemdeki artan popülerliğini ise iki nedenle açıklıyor.

"AK Parti'nin değer kaybetmesi halkımızda yeni bir arayış ortaya çıkardı"

SP İstanbul İl Başkanı Sevim, birinci nedenin Temel Karamollağlu'nun genel başkanlığı olduğunu söylüyor. Sevim'e göre, şu anda Milli Görüş hareketi açısından dönem ikinci Erbakan dönemi gibi. Zira parti, görüşlerini kamuoyuna aktarmada, kendini ifade etmekte hiçbir sorun yaşamıyor.

Sevim'e göre ikinci neden ise "AK Parti'nin güç kaybetmesi ve halktaki arayış":

"Nasıl ki 80 darbesi ANAP'ı, 28 Şubat AK Parti'yi ortaya çıkardıysa, AK Parti'nin değer kaybetmesi halkımızda yeni bir arayış ortaya çıkardı. Bu arayışa Temel Bey ile cevap vermiş olduk."

Sevim, "Cumhuriyetçi" olarak tanımlanan tabanın bir bölümünde kendilerine yaklaşım farklılığının en önemli nedenlerinden birinin 2017 referandumundaki tavırları olduğunu söylüyor.

2010 referandumuyla ilgili eleştirileri değerlendirirken o dönemdeki tavırlarının "Yetmez ama evet" olduğunu söyleyen Sevim, bugün bunun yanlış olup olmadığını değerlendirip değerlendirmekleri yönündeki soruya, "Şu anda gündemde olan bir konu değil" cevabını veriyor.

"Herkes bilsin ki, bizim farklı bir gündemimiz, farklı bir ajandamız yok"

Cumhuriyetçi tabanın bir bölümünde SP ile ilgili algı "iktidara geldiklerinde onların da AKP politikalarını uygulayacakları" yönünde. 1970'lerdeki CHP-MSP koalisyonundan, Refah Partisi belediyelerine kadar bugüne kadar sözlerinin arkasında durduklarını söyleyen Sevim, "Şunu herkes bilsin ki, bizim farklı bir gündemimiz, farklı bir ajandamız yok" diyor.

"Saldırıların tamamı Tayyip Bey'e aşık olmuş fanatik kitleden geliyor"

SP İl Başkanı Sevim, "Tayyip Bey'e aşık, ne yaparsa arkasında duran yüzde 20'lik bir kitle olduğunu", bu kesimin kendilerini özellikle de "Neden CHP ile ittifak yapıyorsunuz?" diye eleştirdiğini belirtiyor.

Sevim, kendilerine yönelik saldırıların da bu kesim tarafından yapıldığını öne sürüyor:

"Saldırıların tamamı Tayyip Bey'e aşık olmuş, 'Tayyip Bey ne yaparsa arkasındayız' diyen, AK Partili kitleden, fanatik kitleden geliyor. AK Parti'nin seçimi kaybetmesine vesile olacağımız düşünüyorlar. Bunu bilhassa belediye seçimlerinde yaşadık.

"Mesela Ataşehir'de seçimleri kaybettiler, geldiler 'Sizin yüzünüzden kaybettiler' dediler.

"Böyle bir fanatik kitle var. Camiye de gitsek aynı şekilde saldırılarıyorlar. Camide de sokakta da saldırıyorlar idi. İlk başlarda daha fazlaydı, şimdi yoruldular fazla üzerimize gelmiyorlar."