Saadet Partisi heyeti, "Komünist başkan" Maçoğlu'nu ziyaret etti; "Hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var"

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Aydın, “Bizim hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur” dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu ziyaret etti. Parti Sözcüsü Aydın’a Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Elâzığ İl Başkanı Abdullah Akın, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve İl Başkanı Ali Gerçek eşlik etti.

"Güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz"

Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, “Sizi tanıyor görüyoruz. Güzel hizmetler yaptığınızı biliyoruz. 83 milyon yurttaş otursak ve birbirimize sorsak ne istiyoruz diye. Hepimizin aynı şeyleri söyleyeceği açık. Huzur, barış, demokrasi, eşitlik istiyoruz. Her görüşten, her fikirden insanımız bunu istiyor. Şiddet, baskı istemiyoruz, öteki olmayı, kimsenin ötekileştirilmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP’li yıllarla birlikte geriye gidişin olduğunu kaydeden Aydın, “Son 20 yıldır bu ülke iyiye gitmiyor. Ekonomi, adalet, hukukta gerileme ve sürekli birlikte yaşama bilincini baltalama anlayışı var. Ülkemizde insanlar düşüncelerini net ifade edemiyor. Bizim hepimizin yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur” dedi.

"Adalet, hukuk, barış, kardeşlik için mücadele ediyoruz"

Maçoğlu da “Bizler yıllardır bu coğrafyada bunu savunuyoruz. Adalet, hukuk, barış, kardeşlik için mücadele ediyoruz. Fakat bir şeyin de farkındayız. Burjuva hukukunun, burjuva demokrasisinin sınırları var. En iyi burjuva hukukunun uygulandığı ülkelerde dahi bu sınırlar belirlenmiştir. Biz sosyalistler ise hukuku, demokrasiyi, özgürlüğü tanımlarken birçok açıdan bu konuları farklı değerlendiririz. Tüm bu bahsettiklerimize bir çocuğun, bir sağlık emekçisinin, bir öğretmenin, bir işçinin gözüyle bakarız" diye konuştu.

Maçoğlu sözlerine “Bu sistem bugün yaşamımızı, kültürümüzü değiştirip, dönüştürüp bireyci bir anlayışı geliştiriyor. Bizler bu anlayışın karşısında yerellerin, yerellerde yaşayan halkın kültürlerini, yaşamlarını, inançlarını koruması gerektiğini düşünüyoruz. Yerel yönetimler birçok açıdan olduğu gibi bu anlamda da önemli" diyerek devam etti.