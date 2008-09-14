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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Kutan:

"Yerel yönetimleri bıraktığımız yerden yeniden alacağız"

14 Eylül 2008 03:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, "Yerel yönetimleri bıraktığımız yerden yeniden alacağız" dedi.
Partisinin Mamak ilçe teşkilatı tarafından Mamak Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine katılan Kutan, burada yaptığı konuşmada; 2009 yılında yerel seçimlerin yapılacağını, Milli Görüş'ün bu seçimlerde yeniden işbaşına geleceğini belirtti.

Partisinin, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 6 ilde belediye yönetimlerini devraldığını anlatan Kutan, "O zaman bambaşka bir belediye hizmeti ortaya konuldu. Çöp, çukur, çamur bitti. Kirli hava, kirli su sorunu kalktı" diye konuştu.

Kutan, partisinin 2009'daki yerel seçimlerde de yerel yönetimleri bıraktıkları yerden yeniden alacaklarını, ardından iktidara gelerek Türkiye'yi daha iyi hale getireceklerini kaydetti.

 

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