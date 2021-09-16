Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Karamollaoğlu ve Davutoğlu açıklama yaptı. Davutoğlu ile ekonomi, dış politika ve siyasi gelişmelerle ilgili görüştüklerini belirten Temel Karamollaoğlu, iki parti arasındaki dirsek temasının devam edeceğini söyledi.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Bütün mesele memleketimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması. Bundan sonra da temaslarımız devam edecek. Diğer partilerle de birtakım görüşmelerimiz olacak" dedi.

Davutoğlu ise görüşmede, sahadaki gelişim ve değişimlere ilişkin gözlemlerini paylaştıklarını aktararak, "Bizim ve ekiplerimizin ortak kanaati, çok büyük bir siyasi değişim dalgası Türkiye'yi bekliyor. Herkesin düşüncesi, sorunların çözülmesi için mutlaka bir zihniyet, paradigma, iktidar değişimine ihtiyaç olduğu yönünde. Bu ortak tespitimiz" diye konuştu.

Görüşmede, iki parti arasındaki temasın daha kurumsal bir nitelik kazanması yönünde yapılması gerekenlerin de istişare edildiğini belirten Ahmet Davutoğlu, "Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Ekim ayından itibaren önümüzdeki aylar ve haftalarda siyaset alanını, iktidardakilerin sürekli gündem değiştirerek, kendi manevra alanlarını genişlettiği bir alan olmaktan çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"İlk turda seçimi kazanacak bir aday olması lazım"

Açıklamaların ardından Temel Karamollaoğlu, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda tek adayla gidilmeli" ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, "Bu bir matematik işi, ne kadar çok aday olursa şans fazla olur" açıklamalarını anımsatması üzerine, Akşener'in teklifinin "daha makul" olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, "Eğer bir araya gelinip üzerinde ittifak sağlanan bir aday belirlenirse bunun daha isabetli olacağını düşünürüm. En önemlisi, toplumun seçeceği, kabul edeceği ilk turda seçimi kazanacak bir aday olması lazım. Her türlü mükemmel vasfa sahip ama halkın tasvip etmeyeceği bir adayla bir yere gidilmez" dedi.

Temel Karamollaoğlu, "İtiraz ettikleri bütün hukuksuzluklardan dönerlerse ve yanlışları ortadan kaldırırlarsa Cumhur İttifakı'na dahil olabilecekleri" yönündeki ifadesinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"(Cumhur İttifakı, Millet İttifakı) diye bir ayrım değil. Cumhur İttifakı bugüne kadarki yanlışlardan döner 'tamam biz sizinle aynı fikirleri paylaşıyoruz' derse ve bunu da adaylarıyla ortaya koyarsa orada, burada olmak çok önemli değil. Mühim olan prensiplerde ittifak edebilmek. Onu, biraz keskince 'herkesle biz görüşmeyiz' dememek için böyle ifade ettim. Görüşürüz ama onların yanlışlıklarına destek veririz manasına gelecek hiçbir tavrı sergilemeyiz. Seçim sath-ı mailine girmeden ittifakla ilgili bir tercihte bulunmayı doğru bulmuyoruz. Ona da biraz zaman var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin bir soruya da Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olabilmesinin belli şartlara bağlı olduğunu belirterek, "Bunu gerçekleştirirler mi, nasıl gerçekleştirirler onu bilmiyoruz. Seçimlerin zamanında değil, zamanından önce bu denemeyi yapacak bir noktada yapılacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki sene 2022'nin sonuna doğru olur kanaatini taşıyorum ama o engeli nasıl aşarlar, onu zaman gösterecek" yanıtını verdi.

"Her türlü diyaloğu herkesle yaparım"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasetin salt matematiksel bir süreç olmadığını ifade ederek, "Hepsi düşünülebilecek hepsi masada olacak hususlar. Günü geldiğinde hepsi konuşulur. Mesele Türkiye'nin yeni bir seçimle birlikte nasıl inşa edileceği meselesi. Bu da kişilerden ya da adaylardan çok ilkesel bir vizyon meselesidir" diye konuştu.

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teklif gelirse görüşürüz" açıklamasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Eğer onlarla ittifak edecek olsam bu yanlışların içinde olan bir ittifakın içinde kalırdım. Her türlü diyaloğu herkesle yaparım. Bunda herhangi bir rezervimiz olmaz. İş birliği konusu ilkesel olur. Belli konularda iş birliği yaparsınız, bu bir ittifak anlamına gelmez. İttifak ise bir seçim denklemi içinde ancak anlam taşır. Cumhur İttifakı ile şu anda bizim herhangi bir ortak yönümüz, aramızda herhangi bir kanal yoktur ve Cumhur İttifakı bu şekliyle de bizim için bir ittifak alternatifi asla değildir."