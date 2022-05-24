Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü. Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Demokrat Parti lideri Uysal ise paylaşımında; "Bugün Genel Merkezimizde bizleri ziyaret eden Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." dedi.