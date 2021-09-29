Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Amerika’da ‘dostum’ dediğinize yarın İstanbul’a gelince de ‘küstüm’ dersiniz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarın dış politikasını eleştirerek, "Şahsi ilişkilerle diplomatik ilişkiler birbiriyle karıştırılmamalı. Eğer siz bu yolda giderseniz, yanlış adımlar atarsanız; dün Amerika’da ‘dostum’ dediğinize yarın İstanbul’a gelince de ‘küstüm’ dersiniz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ziyaretine giderken koruma aracı filosunu uçaklarla ABD'ye götürdüğünü söyleyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Allah'tan korkun! Orada her binanın tepesinde, sadece Türkiye'de seyredilsin diye, bir kitabın (Erdoğan'ın kitabı) tanıtımı yapılıyor. (Türkevi) Bizim binamızın muhteşem olmasına ben seviniyorum. New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında. Orası yeni alınınca ben 1977 yılında Amerika'ya gitmiştim. Hakikaten en güzel yerlerden birisi. Ama bu dünyanın umurunda bile değil ya… Sen orada muhteşem bir bina almışsın veya almamışsın, bu senin itibarını yükseltmez. Bunu bilmen icap eder.”

"Saray mantığından kurtulmak gerekir"

İsrafı önlemek istiyorsanız tasarruf önce evde başlar. Önce Saray mantığından kurtulmak gerekir. Buraya dokunmayacaksınız, vatandaşa tavsiyede bulunacaksınız, vatandaştan yardım isteyeceksiniz, zabıtalar baskınlar yapacak, ‘zincir marketler dahil hepsinin tepesine bineceğiz' diyeceksiniz… Bunlar, ekonomik problemleri çözmek için hakikaten gülünç sayılacak adımlardır.

"Dua ediyoruz; ‘Yarabbi şu arkadaşlarımıza akıl fikir ver' diye"

Vatandaş sizin gözünüze bakıyor, ‘Hangi tedbirleri alacaklar da ben daha sağlıklı bir geçim imkanına kavuşacağım' diyor. O, maaş artışının bugünkü sıkıntılardan kurtulmak için beklerken, sen ona, ‘Dişini biraz daha sık' diyeceksin ama araba saltanatına hiç ama hiç temas etmeyeceksin. Niye? ‘Bu itibar meselesi…' Memleketi siz böyle idare ederseniz, 40 yıl geçsin bundan bir adım ileriye gitmez ama 40 adım geriye düşersiniz. Sadece dua ediyoruz; ‘Yarabbi şu arkadaşlarımıza akıl fikir ver' diye.”

"Dün Amerika'da ‘dostum' dediğinize yarın İstanbul'a gelince de ‘küstüm' dersiniz"

Hükümetin dış politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, “Şahsi ilişkilerle diplomatik ilişkiler birbiriyle karıştırılmamalı. Şahsi ilişkiler önemlidir. Diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla, yetkilileriyle dostluk kurarsanız, o sizin kendi dış politikanızın da diğer ülkeler nezdinde kabul görmesine zemin hazırlar. Ancak yetmez. Eğer siz bu yolda giderseniz, yanlış adımlar atarsanız; dün Amerika'da ‘dostum' dediğinize yarın İstanbul'a gelince de ‘küstüm' dersiniz. Bu da dış politikada hiçbir şeyin rayında gitmediğinin işareti olur. Bu savrulmuşluk, kararsızlık ve yönsüzlük hali, bilinmeli ki ülkemize çok ciddi zararlar vermektedir.” açıklamasında bulundu.