Saadet Partisi Gençlik Kolları, ‘İsrail’ mektubunda Erdoğan’a taş ve kalem yolladı; “İsrail’e karşı yaptırım kararı imzalanmalı”

Saadet Partisi Gençlik Kolları, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarının uluslararası arenada ele alınması konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu. Mektubun yanında Erdoğan'a taş ve kalem de gönderildi.

Türkiye genelindeki il gençlik kolları tarafından içinde taş ve kalemlerin yer aldığı mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderen partinin gençlik kolları üyeleri, “Gönderdiğimiz bu kalemle İsrail'e karşı yaptırım kararını imzalamanızı sizlerden gençler adına istirham ediyoruz. Eğer bunlar olmayacaksa orada küçük bedenlerin verdiği mücadeleye omuz vermek için bu taşın milletimiz adına Filistin'e gönderilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, mektupta 6 maddeden oluşan şu talepleri sıraladı:

"1- Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olma sorumluluğu çerçevesinde hem içeride hem dışarıda harekete geçmelidir. Türkiye’nin tamamının bu konuda desteğini aldığını tüm dünyaya göstermeli, siyasi partilerin tümünün katıldığı bir toplantıyı da TBMM’de mutlaka gerçekleştirmelidir.

2- Hiçbir sonuç vermediği uzun yıllardır tecrübe edilen ucuz kınamalar bir kenara bırakılmalı, somut ve kararlı adımlar atılmalıdır.

3- Terör devleti katliamlarını durdurana ve işgali altındaki toprakları boşaltana kadar onunla olan ilişkiler askıya alınmalıdır.

4- Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ve İsrail’in güvenliğini sağlayan İncirlik Hava Üssü ve Kürecik Radar Üssü derhal kapatılmalıdır.

5- Ticari, askeri ve stratejik bütün ortaklıklar durdurulmalı ve yeni anlaşmalar yapılmamalıdır. İİT ve D- 8 bir araya gelerek sosyal-siyasi-ekonomik yaptırım kararları alınmalıdır.

6- 54. Refah-Yol Hükümeti Döneminde olduğu gibi Türkiye öncülüğünde bir ‘Barış Gücü’ oluşturularak Kudüs’e asker gönderilmelidir"