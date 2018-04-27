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Saadet Partisi: Cumhurbaşkanı adayımızı 1 Mayıs'ta açıklayacağız

"Partimiz, ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir"

27 Nisan 2018 21:39

Saadet Partisi, cumhurbaşkanı adayını 1 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz 24 Haziran Pazar günü önemli bir seçime gidecektir. Saadet Partisi, bu tarihi seçimle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yapmış, titiz bir şekilde yürütülen anket, istişare ve görüşmeler neticesinde partimizin Cumhurbaşkanı adaylığı için nihai kararı 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir program ile aziz milletimizle paylaşılacaktır" dendi. Açıklamanın sonunda, "Partimiz bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ülkemizin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdürecektir" sözlerine yer verildi. 

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