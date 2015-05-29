Saadet Partisi'nden 'Kimse gelmeyince miting iptal edildi' haberine yalanlama

Bartın'da yapacakları miting için Cumhuriyet alanına gelen Saadet Partisi (SP) il yöneticilerinin, alanda kimseyi bulamayınca mitingi iptal ettiği iddia edildi. Ancak, iddia SP yetkilileri tarafından yalanlandı. Yetkililer, "Stand çalışması için alanı kullanırken sorun yaşamamak üzere önceden 'miting' adı altında izin alındığını, ancak SP'nin herhangi bir miting planı olmadığını" açıkladı.

İhlas Haber Ajansı kaynaklı haberde, "Saadet Partisi İl Yönetimi Bartın'da düzenleyeceği miting vatandaşların katılımının az olması nedeniyle iptal edildiği" iddia edildi. Ajans, görüştüğü SP İl Başkan Yardımcısı Yaşar Sinoplu'nun şu sözlerine haber metninde yer verdi:

"Özellikle vatandaşların yoğun olduğu gün olan cuma gününü miting tarihi olarak belirledik. Ancak hava durumunun iyi olmadığından dolayı alan boş ve miting yapmak istemedik. Saadet Partisi'nin yakalamış olduğu gerçek havayı bu milletimize yansıtmak için izinler alındı. Ben burada konuşma yaparken basın mensupları bunu çektiğinde 3-4 tane vatandaş ve güvercinler çıkacak. İnşallah bir başka zaman tekrar meydanlarda bu mitingi yapacağımızı ifade etmek istiyorum."

Ancak İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine T24'e bilgi veren SP'li yetkililer, SP çatısı altında Büyük Birlik Partisi (BBP) ile yapılan Milli İttifak'ın Bartın'da miting programı olmadığını belirtti. Yetkililer, "Stand çalışmaları için valilikle sorun çıkmaması adına önceden 'miting izni' adı altında alanı kullanım izni aldıklarını" söylediler.

SP Bartın Milletvekili Adayı Ünal Yurtbay da T24'e "Yaşar Sinoplu'nun sözlerinin çarpıtıldığını" ifade etti ve "Biz milletvekili adayları olarak başka yerdeydik. Miting olsa biz orada olmaz mıydık? Miting öncesinde gazetecilere haber vermez miydik? Miting böyle mi yapılır?" dedi.