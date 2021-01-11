Saadet Partisi: Aile enflasyonu yüzde 60

Saadet Partisi, hayatı sürdürmek için gerekli olan temel tüketim maddelerini baz alan “aile enflasyonu”nun ne kadar arttığını inceledi. Saadet Partisi’nin incelemesine göre “aile enflasyonunu” oluşturan bazı ürünlerin yıllık fiyat artış oranları şöyle:

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, “aile enflasyonunu” oluşturan temel tüketim maddelerindeki yıllık fiyat artışlarının yüzde 60’ın aşağısına düşmediğini belirterek, “Bir hükümetin açıkladığı rakamlara, bir de bizim ‘Aile enflasyonu’ diye nitelendirdiğimiz ve az önce artışlarını açıkladığımız rakamlara bakıyoruz. Arada uçurum kadar fark var. Halk arasında, ‘Sen ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişsin’ diye bir söz vardır. Nedense iki tabloyu karşılaştırdığımızda aklımıza bu söz geldi” dedi.

Kılıç, “Şimdi buradan soruyoruz: Ekonomik göstergelerdeki rakamlar mı önemli, yoksa halkın yakından yaşadığı temel maddelerdeki bu fiyat artışları mı önemli? Bir hükümetin görevi, gerçeklikten uzak sihirbaz rakamlarla enflasyonu düşük göstermek değildir. Bir hükümetin görevi, vatandaşın satın alma gücünü artırmaktır” diye konuştu.



