T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saadet Partili yönetici, Abdullah Gül'le görüşmesini anlattı: "Siyasete dönmem gerekmez umarım" diyor

Gül: İslam'a zarar verecek bir dil kullanılıyor

23 Mart 2018 17:34

Saadet Partisi Antalya İl Yardımcısı Avukat Ali Aktaş 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesini anlattı. Aktaş, “Siyasete dönme konusunda şu an için bir kararı yok. Siyasete dönmeyi gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ediyor” dedi.

Gül ile bir saate varan görüşmesinin detaylarını anlatan Ali Aktaş, kamuoyunda 2019’da Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül’ü aday göstermek istediğine dair yapılan yorumları değerlendirdi.

Antalya’nın yerel yayın organı Antalya Körfez’den Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Abdullah Gül’ün Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan rahatsız olduğunu, ancak siyasete cumhurbaşkanı adayı olarak dönmeyi pek düşünmediğini ifade etti.

Aktaş, “Halk nezdinde bir arayış olup olmadığını, özellikle İslami cenahtaki sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini merak ediyor.’ Keşke bunları konuşmak zorunda kalmasaydık’ şeklinde cümle kuruyor. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri, ülkenin durumunu yakından takip ediyor. İslam ve milliyetçilik konusunda çok hamasi, İslam’a zarar verecek bir dil kullanıldığını ifade ediyor” diye konuştu.

"Siyasete dönme konusunda şu an için bir kararı yok"

Aktaş, “Siyasete dönme konusunda şu an için bir kararı yok. Siyasete dönmeyi gerektirecek şartların oluşmamasını temenni ediyor” dedi. Aktaş Abdullah Gül’ün siyasi duruş olarak Saadet Partisi’ne olumlu baktığını da ifade ederek, şöyle konuştu:

“Saadet Partisi’ne bakışı olumlu. Saadet Partisi’nin İslam’ı bir hamaset unsuru, siyaset unsuru haline getirmediğini söyledi. İslami araçsallaştıran bir dil kullanmadığını ifade etti. 2019’da Saadet Partisi’nden aday olur mu olmaz mı bilmiyorum ama pek niyeti olmadığı anlaşılıyor.”

ETİKETLER

abdullah gülhaberaçıklamasiyasetdönme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24