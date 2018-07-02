Saadet Partili adaydan Madımak paylaşımı: Bir Alevinin yüreğinde hangi karşılıkta ise onu anlamadan anlaşılamaz

T24

24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi’nden milletvekili adayı olan avukat Ali Aktaş, 2 Temmuz 1993’te yaşanan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Madımak katliamıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

2 Temmuz’un bir daha asla yaşanmaması gerektiğini belirterek, Müslümanların peygamberi Muhammed’in bir hadisinden alıntı yaparak, "Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz” diyen Aktaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Madımak meselesi bir Alevi’nin yüreğinde hangi karşılıkta ise onu anlamadan anlaşılamaz. Bu nedenle bu acının sahipleri gibi düşünmek ve onlarla empati kurmak zorundayız. İşte ancak bundan sonra böylesi acıların yaşanmaması için gerekli olan toplumsal bilinç üretilebilir.”