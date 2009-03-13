Saadet mitinginde kavga

Van/Beşyol’da partisinin mitingine katılan Saadet lideri Numan Kurtulmuş, platformdan indikten sonra alanda kavga çıktı. 1 kişi yaralandı.





İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde Van merkez ile ilçe belediye başkan adaylarını tanıtan Kurtulmuş, daha sonra partililere hitap etti.



Kurtulmuş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son günlerin önemli meselesi olan Ergenekon davasıyla ilgili gelişmeler yaşandığını, bu gelişmeleri herkesin ibretle izlediğini söyledi.



Ergenekon soruşturmasının Türkiye'nin önemli bir meselesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Doğu Anadolu'da birçok yerde kuyular açılıyor ve insan kemikleri çıkıyor. Maalesef bu meselede partilerin bir kısmı avukat, bir kısmı da savcı gibi davranıyor. Biz başından itibaren 'Ergenekon davası Türkiye'de önemli bir meseledir' diyoruz. Bu dava Türkiye'de nereye gidiyorsa, kime kadar gidiyorsa gitsin. Bu meselenin sonu görünmelidir. Bunda kimse taraf olmasın. Bunun altında kim varsa ortaya çıksın ve Türkiye'de özellikle bir dönem faili meçhuller varsa bunlar sonuna kadar araştırılsın, hesabı sorulsun. Millet adına bunu istiyoruz. Bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacağımıza Van'dan söz veriyoruz."



Kurtulmuş, 16 Mart 1988'de Saddam Hüseyin tarafından Halepçe'de binlerce insanın katledildiğini anımsatarak, katliamın yıl dönümüne az bir süre kala lanetle ve nefretle hatırlandığını bildirdi.



Müslüman kanının akıtılmadığı, herkesin özgür, adalet ve barış içinde yaşadığı bir coğrafyanın tesis edilmesi dileğinde bulunan Kurtulmuş, bölgenin yeniden barış ve esenlik yurdu olması için bütün güçleriyle çalışacaklarını söyledi.



Kurtulmuş, ülkenin son zamanlarda sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek, "İnşallah bu bölge üzerinde oynanan bütün oyunlar sona erdirilecek, kardeşlik, dostluk, insanlık ve arkadaşlık yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.



Bu coğrafyanın tüm insanlarının, aynı medeniyetin, inancın ve düşüncenin parçaları olduğuna değinen Kurtulmuş, sorunları da bu ülkenin Türkleri, Kürtleri, Çerkezleri ve Araplarının birlikte çözeceğini belirtti.



Miting alanında kavga



Bu arada, Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından platformdan inerek aracına bindiği sırada, miting alanındaki görevliler ile alanda bulunan bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.



