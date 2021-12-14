Saadet lideri Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarına ve faiz konusunda Nas'ı referans göstermesine ilişkin olarak, "Ekonomideki çığırından çıkmışlığı nasla açıklamak mümkün değil. Bunun adı akıldışılık, iş bilmezlik. Bütün kurumları sat, devleti sat, sonra böyle açıklamalara gir, olmaz" dedi. Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir babayiğit olduğunu söylerken, "Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi" dedi.

Saadet lideri Karamollaoğlu, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'a konuştu.

Karamollaoğlu, iktidarla görüşmeleri hakkında, "Başında söyledik: yüzde 50+1 yanlış, sistem yanlış. İşin başında bize Mehmet Uçum’u gönderdi. Dört saat allayıp pulladı, kafamıza yatmadığını söyledik. Sonra Şentop’u gönderdi. Ona da anlattık. Böyle denetimsiz sistem olmaz" dedi.

Karamollaoğlu, şu açıklamaları yaptı:

"Ekonomideki çığırından çıkmışlığı nasla açıklamak mümkün değil. Bunun adı akıldışılık, iş bilmezlik. Bütün kurumları sat, devleti sat, sonra böyle açıklamalara gir, olmaz.

İki ayak var: Üretim ve asgari ücret. Bugünkü koşullarda asgari ücretin 12 bin lira olması gerekir. Her yıl asgari ücrete gerçek enflasyonun yüzde 10 üstünde zam yapılırsa 56 yılda, açlık sınırından yoksulluk sınırına gelinir.

Tutturmuş faiz haram. Yüzde 20’si haram da 15’i değil mi?

Tayyip Bey’in öyle geniş ufku da yoktur. Durumunu, koltuğunu korusun hepsi o kadar. Yolun başında Amerika’ya, İsrail’e sözler vermiş, düşe kalka onları tutmaya çalışıyor.

Şimdi Yeniden Refah Partisi’ne bir destek var. Bu belli. Yasaya göre kapatılan partinin adında parti kurulamaz. Bu da açık. Bakalım, mahkemeye verdik. Fatih Bey’e (Erbakan) partide yer verdik, böyle bir tercih yaptı.

Baraj tartışmalarına son vermek için bunu yüzde 1’e indirmek uygun olur.

Kılıçdaroğlu bir babayiğit. Partisini herkesle diyalog kurabilecek noktaya getirdi. Tabanımıza diyoruz ki biz size başka CHP’ye başka konuşmuyoruz. Hepsi dört sözcük: ifade, düşünce, inanç özgürlüğü. Kemal Bey’le, Meral Hanım’la bunda birleşiyoruz."