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Deutsche Welle

Saad Hariri Paris'in davetini kabul etti

Bir süre önce sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetini kabul ettiği ve önümüzdeki günlerde Paris'e gideceği açıklandı.

16 Kasım 2017 16:13

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yapılan açıklamada Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Macron’un davetini kabul ettiği açıklandı. Açıklamada Hariri’nin önümüzdeki günlerde Paris'e beklendiği belirtildi.

Açıklama, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Suudi Arabistan'da Saad Hariri, Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmesinin ardından geldi.

Macron, Hariri ve ailesini dün birkaç günlüğüne Paris’e davet etmişti. Macron, BM İlkim Konferansı için bulunduğu Bonn’da yaptığı açıklamada bunun bir siyasi sığınma daveti olmadığını vurgulamıştı.

Hariri'nin ilk kamuoyu açıklaması: Lünan'a döneceğim

Hariri, 4 Kasım’da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bulunduğu sırada yaptığı sürpriz istifa açıklamasının ardından hafta başında ilk kez konuşmuş ve yakında ülkesine geri döneceğini söylemişti. Suudi Arabistan'da zorla tutulduğu iddialarını reddeden Hariri, Hizbullah'ın gelecekte bölgedeki sorunlara karışmaması durumunda istifasını geri çekebileceğini belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin istifasını henüz resmen kabul etmedi. Lübnanlı yetkililere göre 47 yaşındaki Hariri, Suudi Arabistan'da kendi rızası dışında tutuluyor. Hariri, istifa açıklamasına kendisine karşı bir suikast düzenlenmesi riski bulunduğunu gerekçe olarak göstermişti.

Bu gelişmenin ardından derin bir siyasi krize sürüklenen Lübnan'ın, Tahran ve Riyad arasındaki bölgesel iktidar mücadelesinin arasında kaldığı ve Hariri'nin istifaya zorlandığı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

AP/AFP/Reuters/BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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