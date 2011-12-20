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Ekonomi

Saab'ı Türkiye'ye önerdiler

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korutürk, Saab Genel Müdürü'nün şirketin Türkiye için ilginç

20 Aralık 2011 02:00

T24 - Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Korutürk, Saab Genel Müdürü'nün şirketin Türkiye için ilginç olabileceği yönünde telkinde bulunduğunu, kendisinin de bu teklifi Ankara'ya ilettiğini kaydetti.

İflas başvurusu yapan İsveç'in ünlü otomobil markası Saab'ı Türkiye'nin alabileceği iddia edildi. 



İsveç medyasında yer alan iddiaya göre, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Zergün Korutürk Ekonomi Bakanlığı'nı arayarak Türkiye'nin Saab'ı satın almak istediğini bildirdi. Büyükelçi Zergün Korutürk ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Korutürk, Saab Genel Müdürü'nün isteği üzerine bir görüşmenin gerçekleştiğini belirtti. Büyükelçi, genel müdürün Saab'ın Türkiye için ilginç olabileceği yönünde telkinde bulunduğunu, kendisinin de bu teklifi Ankara'ya ilettiğini kaydetti.

Vanersborg Bölge Mahkemesi, Saab Automobile'in sahibi Hollandalı Swedish Automobile'in Üst Yöneticisi Victor Muller'in, Saab'a potansiyel Çinli yatırımcılardan taze kaynak sağlamada başarısız olunması üzerine, mahkemeye şirketin iflas başvurusunu yaptığını açıklamıştı.



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