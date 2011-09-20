Saab’da çarklar dönmüyor

T24

Çinli otomobil bayii Pang Da Automobile Trade Co. Saab’dan araçlar almak için gönderdiği ön ödemeyi, ‘tahsil edilemez alacak’ olarak değerlendirdiğini, bu yüzden yapılacak ödemeleri iptal etmek zorunda kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.Haziran ayında Pang Da ve Çinli otomobil yapımcısı Zhejiang Youngman Lotus Automobile, Saab’a 245 milyon avro yatırım yapmak ve Saab araçlarını Çin’de yapıp satmak için anlaşmaya varmışlardı. Anlaşma hâlâ Çinli yetkililerin onayını bekliyor.Pang Da yaptığı açıklamada bugüne kadar Saab otomobiller satın almak için Saab’ın Hollandalı sahibi Swedish Automobile NV’ye 45 milyon avro verdiğini belirtti.Bu ayın başlarında İsveçli işçileri temsil eden iki sendika Saab hakkında iflas işlemlerini başlatmak için mahkemeye bir dilekçe vermişlerdi.Saab’ın iflas etme ihtimali söz konusu olduğu için Pang Da yatırımını kaybetme olasılığına hazırlanmaya başladı.Şirket, “Saab’ın işletme ve mali koşullarına bakılırsa bu araçlar için yaptığımız ön ödemeden kaynaklanan, tahsil edilemez alacağa karşı bazı önlemler almamız gerekiyor,” dedi.Bir İsveç mahkemesi bir alt mahkemenin verdiği, Saab’ın alacaklılara karşı korunmasını reddeden kararın temyiz edilmesine yeşil ışık yakarak Saab için bir kurtuluş ümidi yarattı.İşçilerinin Ağustos ayı maaşlarını ödeyemeyen ve tedarikçilere 150 milyon avro borcu olan Saab, bu ay alacaklılardan korunma başvurusunda bulundu, ama bu isteği geri çevrildi.Şirket, Youngman’ın garantisi yardımıyla 70 milyon avro köprü kredisi vaadi aldığına işaret ederek davanın yeniden ele alınması talebinde bulundu.