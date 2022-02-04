S&P: Türkiye'de enflasyon yılın büyük bölümünde yüzde 50'nin üzerinde olacak

S&P Global Ratings, Aralık 2021’de enflasyonda yaşanan tırmanışın ardından Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun yüzde 50’yi geçmesini bekliyor. Kurum Türkiye’de yıllık ortalama enflasyon tahminini 2022 için yüzde 49,5’e, 2023 için ise yüzde 14,5’e yükseltti.

Bloomberg HT'nin haberine göre Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin makroekonomik görünümüne ilişkin yaptığı güncelleme kapsamında, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,7’de tuttu ve bu tahminde hem yukarı hem aşağı yönlü riskler gördüğünü belirtti.

S&P Analisti Tatiana Lysenko imzalı değerlendirmede, “Enflasyon Aralık 2022’de baz etkisiyle düşecektir ama yüzde 30’un üzerinde kalacaktır. Aynı zamanda, Türkiye’nin genel makroekonomik yörüngesi, ekonomik politikasının yönü konusunda netlik olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor” denildi.

Bakan Nebati 'yüzde 50'yi göreceğimizi düşünmüyorum' demişti

Diğer yandan Japon Haber Ajansı Nikkei'ye konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun Nisan'da pik yapacağını ancak yüzde 50'yi görmeyeceğini belirterek "Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam" ifadelerini kullanmıştı.

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