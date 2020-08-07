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Ekonomi

S&P'den Türkiye açıklaması: Dolardaki dalgalanmayla faiz artışından kaçınmak zorlaştı

"Türkiye'de yurt içi yerleşikler daha fazla dövize geçmeye başlarsa ödemeler dengesi baskısı hızlanabilir"

07 Ağustos 2020 20:58

Dolar/TL'deki dalgalanmanın arından S&P Global Ratings, Türkiye'nin olası bir faiz artışından kaçınmasının daha da zorlaştığını ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings TL'nin dolar karşısında bu hafta tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından Türkiye için faiz oranlarında bir artıştan kaçınmanın giderek daha zor olacağını açıkladı.

Reuters'ın sorularını yazılı yanıtlayan S&P Global Ratings'den Maxim Rybnikov Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerini yıl başından bu yana çok azaldığı için daha fazla satamayacağını söyledi.

Rybnikov ayrıca, "Türkiye'de yurt içi yerleşikler daha fazla dövize geçmeye başlarsa ödemeler dengesi baskısı hızlanabilir" dedi.

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