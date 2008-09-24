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Ekonomi

S and P: 'Türk bankalarının riski arttı'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor’s:"Enflasyon baskısı, iç siyasi dalgalanma ve fonlama maliyet artışı Türk bankalarının risklerini artırdı."

24 Eylül 2008 03:00

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S and P), Türk bankacılık sisteminin, diğer yükselen piyasalara göre, sermaye yapısı ve likidite kapasitesinin yüksek olduğunu ancak küresel koşulların da etkisiyle kredibilitesinin ortalamadan daha yüksek riske sahip olduğunu belirtti.

S and P tarafından hazırlanan raporda, Türk bankacılık sektörünün risklerini artıran unsurlar, "enflasyonist baskı, iç siyasi gelişmeler, uluslararası fonlama maliyetindeki artış" olarak sıralandı.

Raporda, 2007 yılındaki kredi büyümesinin bu yıl görülmeyeceği belirtilirken, Türk bankacılık sektörünün yine de gelişmiş bir yapıya sahip olduğu kaydedildi.

S and P raporunda, Türk bankalarının, 2001 yılından sonra yeniden yapılandıkları hatırlatılarak, bu yapılanma nedeniyle, küresel mali dalgalanmadan nispeten az etkilendiği vurgulandı.

Raporda ayrıca Türk bankacılık sisteminde kredi büyümesinin 2008’de enflasyon baskısı ve toptan fonlama marjlarındaki genişleme nedeniyle yavaşlayacağı ve bankaların kârlılıklarının orta vadede olumsuz etkileneceği, aktif kalitesinde de bozulmalar olabileceği belirtildi.

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