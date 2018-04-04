S-400 füzelerinin teslimat tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemlerinin teslim tarihine ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği Toplantısı'na katıldıklarını belirten Demir, toplantıda iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ifade etti.

Demir, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada S-400 füzelerinin teslimatının öne alınması konusunu görüştüklerini belirtmişti. Putin ise, "S-400'lerin Türkiye'ye teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik." açıklaması yapmıştı. Erdoğan konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"S- 400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye'nin kendi kararıdır ve bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonunun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir."