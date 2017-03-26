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Kültür-Sanat

Ryan Gosling: Moonlight kazanınca rahatladım!

Ryan Gosling, 89. Oscar töreninde ‘En İyi Film Ödülü’ karmaşası yaşandığı sırada gülmesiyle dikkat çekmişti

26 Mart 2017 01:11

89. Oscar töreninde ‘En İyi Film Ödülü’ karmaşası yaşandığı sırada gülmesiyle şaşırtan ünlü aktör Ryan Gosling, “Kötü bir şey oldu sandım. Moonlight’ın kazandığını öğrenince rahatladım” dedi.

26 Şubat gecesi sahiplerini bulan 89. Oscar törenine ‘En İyi Film Ödülü’ karmaşası damgasını vurmuştu. Önce tüm yıl ödül törenlerine resmen ambargo koyan müzikal yapım ‘La La Land’ın (Aşıklar Şehri) ‘En İyi Film’ seçildiği açıklanmış daha sonra büyük bir yanlışlık yapıldığı söylenerek ödül ‘Moonlight’a (Ay Işığı) verilmişti. Tüm bu karmaşanın yaşandığı sırada La La Land’ın başrol oyuncusu, ünlü aktör Ryan Gosling’in köşede gülerek olayları izlemesi gecenin en çok konuşulan olaylarından biriydi.

 

‘Çığır açan bir film’

 

Geçtiğimiz gün Entertainment Tonight’a röportaj veren ünlü oyuncu, konuyla ilgili soruları, “Seyircilerin inanılmaz paniklediğini gördüm. Birine bir şey olmuş gibi hissettim. Bir tür tıbbi sorun var sandım ve kafamda berbat senaryolar dönmeye başladı. Sonra ‘Haaa Moonlight kazanmış’ dedim ve o kadar rahatladım ki gülmeye başladım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse Moonlight kazandığı için çok mutluyum. Çığır açan bir film, düşük bütçeyle olağanüstü bir iş başarmışlar. Böyle bir takdir gördükleri için onlar adına çok mutluyum” diyerek cevapladı. 

 

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