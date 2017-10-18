Ryan Babel'den galibiyet yorumu: Çok büyük bir adım attık

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada performansıyla beğeni toplayan Ryan Babel, galibiyetin kendileri adına çok büyük bir adım olduğunu söyledi.

Karşılaşmada siyah-beyazlıların 2 golünü de atan Cenk Tosun'la ilişkilerini değerlendiren Hollandalı futbolcu, uyum sağladıklarını ve mutlu olduklarını söyledi.

Ryan Babel'in maç sonu açıklamaları şöyle:

Bu maçı kazanırsak çok büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Zor olacağını da biliyorduk. Neyse ki 2-1 kazandık ve çok büyük bir adım attık.

İlk 3 maçı hangi tutum ve tavırla oynadıysak kalan 3 maçı da öyle oynayacağız. Umarım pozitif sonuçlar alarak devam edeceğiz.

Önde hücum oyuncularının arasındaki iletişim çok önemli. Talisca'nın da çok önemli bir katkısı var. O birlikteliği sağlamak çok önemli, biz de Cenk'le bunu sağladık ve mutluyuz.