Bir dönem Süper Lig'de Kasımpaşa'da da oynayan, Beşiktaş formasıyla eski takımına karşı gol atan Ryan Babel, "Tek sorun 3'üncü golü bulamamaktaydı. 2-1'lik skor güvenli değildi" dedi.

Eski takımı için "Kasımpaşa iç sahada iyi oynayan bir takım" yorumunda bulunan Hollandalı futbolcu şöyle konuştu:

İyi başladık. Kasımpaşa iç sahada iyi oynayan bir takım. 2-1 güvenli bir skor değildi, bu size güvence vermiyor. Bazı pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremeyince bu sonucu aldık.

Tek sorun 3'üncü golü bulamamaktaydı. Rakip de fırsatlarını gole çevirdiğinde tekrar oyuna dahil oldu. Bizim maçtaki sorunumuz da buydu.