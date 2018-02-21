T24 LogoT24 Logo
Spor

Ryan Babel: "İyi bir takımımız var"

MÜNİH, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu

21 Şubat 2018 04:56

MÜNİH, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Almanya\'nın Bayern Münih takımına 5-0 mağlup oldu.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ryan Babel, bu mağlubiyete rağmen takımıyla gurur duyduğunu söyledi.
İyi bir takım olduklarının altını çizen Hollandalı futbolcu, \"İyi bir takımımız var. İngilizce\'de tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama 5-0\'lık mağlubiyeti hak ettik diyebilirim. Fakat buna rağmen takımımla gurur duyuyorum\" dedi.
Süper Lig\'e döneceklerini ve pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Babel, \"Bu pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağız, önemli bir maç olacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ryan Babel\'in açıklamaları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MÜNİH DHA UEFALigiBeşiktaşAlmanya Bayern MünihMücadeleninRyan BabelHollandalıFakatSüper LigFenerbahçeBabelGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Ryan Babel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24