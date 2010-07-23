Rüzgar sörfünden sonra kürek sörfüne merak saldı

T24- İkoncan Eda Taşpınar, sevgilisi Bora Kozanoğlu'dan öğrendiği rüzgar sörfünden sonra 'kürek' sörfüne merak sardı. Şamdan Plus, 'padlesurf' yapan aşıkları görüntüledi.

İki yıl öncesine kadar Bodrum deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, artık Çeşme'de sporla iç içe bir tatil yapıyor. Gündüzleri sevgilisi Bora Kozanoğlu'nun Alaçatı'daki rüzgar sörfü okulunu mesken tutan İkoncan; gün boyu denizden çıkmıyor.

DENİZ KUŞU



Usta bir sörfçü olma yolunda hızla ilerleyen Eda Taşpınar, şimdi de Hollywood starlarının yeni tutkusu 'kürek sörfü' (padlesurf) öğreniyor. Rüzgarın sörf için uygun olmadığı günlerde ellerinde küreklerle denize açılan iki sevgili; bol bol öpüşüp koklaşarak romantizm eşliğinde spor yapıyor.

ŞAMPİYON...



2010 Avrupa Slalom Rüzgar Şampiyonası'nda yedinci olan Bora Kozanoğlu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyon sörfçü, bu arada sevgilisine 'kürek sörfü' öğretmeyi de ihmal etmiyor.

