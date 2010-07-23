T24 LogoT24 Logo
Magazin

Rüzgar sörfünden sonra kürek sörfüne merak saldı

İkoncan Eda Taşpınar, sevgilisi Bora Kozanoğlu'dan öğrendiği rüzgar sörfünden sonra 'kürek' sörfüne merak sardı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24- İkoncan Eda Taşpınar, sevgilisi Bora Kozanoğlu'dan öğrendiği rüzgar sörfünden sonra 'kürek' sörfüne merak sardı. Şamdan Plus, 'padlesurf' yapan aşıkları görüntüledi.

İki yıl öncesine kadar Bodrum deyince ilk akla gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, artık Çeşme'de sporla iç içe bir tatil yapıyor. Gündüzleri sevgilisi Bora Kozanoğlu'nun Alaçatı'daki rüzgar sörfü okulunu mesken tutan İkoncan; gün boyu denizden çıkmıyor.

DENİZ KUŞU

Usta bir sörfçü olma yolunda hızla ilerleyen Eda Taşpınar, şimdi de Hollywood starlarının yeni tutkusu 'kürek sörfü' (padlesurf) öğreniyor. Rüzgarın sörf için uygun olmadığı günlerde ellerinde küreklerle denize açılan iki sevgili; bol bol öpüşüp koklaşarak romantizm eşliğinde spor yapıyor.

ŞAMPİYON...

2010 Avrupa Slalom Rüzgar Şampiyonası'nda yedinci olan Bora Kozanoğlu, dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Şampiyon sörfçü, bu arada sevgilisine 'kürek sörfü' öğretmeyi de ihmal etmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24