T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rüzgar Euro'dan yana esiyor

Euro, dolar karşısında bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

14 Ocak 2011 02:00

T24 - Euro, dolar karşısında bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa ortak para birimi Euro , Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'nin dünkü açıklamalarının ve İspanya tahvillerine gelen güçlü talebin ardından dolar karşısında değer kazanarak karşısında 1,3456 ile 2011'in en yüksek seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesindeki dühareket içeride de etkili oluyor.  bu kapsamda dolar/TL üzerinde belirleyici olmayı sürdürecek.

Küresel mali piyasalara dün iyimser bir havanın hakim olduğunu ve Portekiz'in önceki gün olumlu geçen ihalesinin ardından dün de İspanya ve İtalya'nın başarılı borçlanma ihaleleri düzenlemesinin Euro Bölgesi'ne ilişkin endişelerin azalmasına ve küresel risk iştahının canlanmasına neden olduğunu belirten HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Azalan endişeler nedeniyle tüm para birimleri karşısında değerlenen euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Trichet’in açıklamaları sonrasında daha da değer kazandı. Trichet'in faiz artırımı yönünde sinyal vermesi son dönemde Euro'da alınan açık pozisyonların hızlı bir şekilde kapatılması ile sonuçlandı" dedi.

Euro'nun güçlenmesine paralel içeride dolarda sakin bir seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar 1,55 liranın altında işlem görüyor. öğrenci birliğinin düzenleyeceği bir oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı. Öğrenci birliği bu konunun da akademik çerçevede tartışılması gerektiğini savunuyor.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24