Rüzgar Euro'dan yana esiyor

T24 - Euro, dolar karşısında bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa ortak para birimi Euro , Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'nin dünkü açıklamalarının ve İspanya tahvillerine gelen güçlü talebin ardından dolar karşısında değer kazanarak karşısında 1,3456 ile 2011'in en yüksek seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesindeki dühareket içeride de etkili oluyor. bu kapsamda dolar/TL üzerinde belirleyici olmayı sürdürecek.

Küresel mali piyasalara dün iyimser bir havanın hakim olduğunu ve Portekiz'in önceki gün olumlu geçen ihalesinin ardından dün de İspanya ve İtalya'nın başarılı borçlanma ihaleleri düzenlemesinin Euro Bölgesi'ne ilişkin endişelerin azalmasına ve küresel risk iştahının canlanmasına neden olduğunu belirten HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Azalan endişeler nedeniyle tüm para birimleri karşısında değerlenen euro, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Trichet’in açıklamaları sonrasında daha da değer kazandı. Trichet'in faiz artırımı yönünde sinyal vermesi son dönemde Euro'da alınan açık pozisyonların hızlı bir şekilde kapatılması ile sonuçlandı" dedi.

Euro'nun güçlenmesine paralel içeride dolarda sakin bir seyir gözleniyor. Bankalararası piyasada dolar 1,55 liranın altında işlem görüyor. öğrenci birliğinin düzenleyeceği bir oturuma porno yıldızlarını ve striptizcileri davet etmesi tartışma yarattı. Öğrenci birliği bu konunun da akademik çerçevede tartışılması gerektiğini savunuyor.



