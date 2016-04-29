Rüzgar Erkoçlar: Yapımcılardan iş teklifi gelmiyor

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündeme gelen Rüzgar Erkoçlar, yapımcılara sitem ederek, “Teklif gelmiyor” dedi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Sinema ve dizi sektörüne kırgın olduğunu söyleyen Erkoçlar, “Teklif gelmiyor. Zamanımı evimde spor ve çizim yaparak geçiriyorum” dedi. Erkoçlar, “Karakter kriterim yok. İnandığım her projede yer alırım” diyerek sözlerini tamamladı.

Sosyal medyada fotoğraf paylaşan Rüzgar Erkoçlar’ın hayranları, “Çok yakışıklısın”, “Ölürüm sana” gibi yorumlar yazdı. Çorap ve tişört tasarlayan Erkoçlar, ürünlerini internette satarak geçimini sağlıyor.