Rüzgar enerjsi 500 bin kişiye iş sağlayacak

Türkiye, rüzgar enerjisi potansiyeli konusunda Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor.



Türkiye'deki uygulanabilir rüzgar enerjisi potansiyeli iyi değerlendirildiği takdirde 500 bin kişiye iş imkanı doğabilecek.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK) üyesi ve Aero Rüzgar Endüstrisi A.Ş. Enerji Teknolojileri Uzmanı Dr. Cenk Sevim, Türkiye'nin uygulanabilir rüzgar enerjisi potansiyelinin 40- 50 bin megawatt olduğunu, bu üretimin aynı zamanda yaklaşık 500 bin kişiye iş imkanı sağlayabileceğini söyledi.



DEK-TMK tarafından İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Türkiye 11'inci Enerji Kongresi'nde panelde konuşan Cenk Sevim, Türkiye'nin 70- 75 bin megawattlık rüzgar enerjisi potansiyeline sahip olduğunu, bunun ise 40- 50 bin megawattının uygulanabileceğini söyledi. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yatırım maliyeti en düşük olan enerjinin rüzgar olduğuna dikkat çeken Sevim, Avrupa ülkeleri içinde İspanya'dan sonra en yüksek potansiyelin Türkiye'de olduğunu belirtti.

‘1 megawatt için 12 kişi lazım’



Bu potansiyelin kullanılması ile ülkenin en büyük sıkıntılarından biri olan işsizliğe çözüm bulunabileceğine dikkat çeken Cenk Sevim, “1 megawatt rüzgar enerjisi üretimi için çeşitli aşamalarda çalışacak 12 kişiye ihtiyaç duyuluyor. Türkiye'nin rüzgar enerjisinde uygulanabilir potansiyeli olan 40- 50 bin megawattlık üretim gerçekleşirse, 500 bin civarında insana da istihdam sağlanabilir” diye konuştu.

‘Karbon salınımı da azalacak’

Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yüzde 25'ini rüzgar enerjisinden sağlayabileceğini savunan Sevim, rüzgar enerjisinde sadece potansiyelin uygulanmasıyla 62 bin tonluk karbondioksit emisyonunun da azaltılabileceğini söyledi. Cenk Sevim, Avrupa Birliği ülkelerinde alım garantisinin iyi olmasından kaynaklı rüzgar enerjisi üretiminde iyi gelişmeler olduğunu belirterek, Türkiye'nin de rüzgar enerjisi yatırımlarına ağırlık vermesi ve bunun için gerekli olan elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.