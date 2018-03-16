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Rüzgâr enerjisi başvuruları 2020'ye ertelendi

Başvurular 2 Nisan'da başlayacaktı

16 Mart 2018 18:04

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) rüzgâr enerjisi başvurularını 2020'ye erteledi. 2 Nisan'da başlaması beklenen başvuruların 6-10 Nisan 2020’ye ertelendiği açıklandı.

EPDK’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kuruma 2-6 Nisan tarihlerinde rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunmaya aday tüzel kişilere; rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları bakımından 30 Temmuz 2015 tarih ve 5709 sayılı kurul kararı ile belirlenen başvuru tarihleri 14 Mart 2018 ve 7738-7 sayılı kurul kararıyla ertelendi. Bu kapsamda, 2-6 Nisan 2018’de alınması planlanan söz konusu başvuruların 6-10 Nisan 2020 tarihinde alınmasına karar verildi.”

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