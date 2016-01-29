Rüzgar Çetin'in trafik dosyası kabarık çıktı

Beşiktaş’ta yaptığı kazayla bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin’in ehliyet kaydından trafik dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Daha önce iki kez alkollü araç kullanmak suçundan ehliyetine el konulan Rüzgar Çetin’in ehliyetini aldığı günden bu yana 28 trafik cezası aldığı belirlendi.

Rüzgar Çetin’in trafik suçları arasında “tehlikeli şerit değiştirmek”, “emniyet kemeri takmamak”, “ehliyetine el konulmuşken araç kullanmak” suçlarının bulunduğu belirtildi. Daha önceden 80 ceza puanı bulunan Rüzgar Çetin’in yaptığı son kazayla birlikte ceza puanı toplamı 100’ü geçmiş oldu. Rüzgar Çetin’in alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl, alkollü çıktığı için 6 ay ve 100 ceza puanını geçtiği için 2 ay olmak üzere ehliyetine toplam 2 yıl 8 ay el konulduğu belirtildi.

Ehliyetini Yüksekova’dan almış

Çetin’in B sınıfı ehliyetini 2004 yılında Hakkari Yüksekova’dan aldığı belirtildi. Ehliyetini aldıktan sonra ilk cezasını 3 Ağustos 2005 tarihinde alan Rüzgar Çetin’in bugüne kadar toplam 28 kez trafik polislerine yakalandığı öğrenildi. Rüzgar Çetin’in 11 kez “emniyet kemeri takmadan araç kullanmak” suçundan ceza kesildiği belirtilirken, “ehliyetine alkol yüzünden el konulmuşken araç kullanmak”, “tehlikeli şerit değiştirmek”, “aşırı hızla araç kullanmak”, “ehliyetini üzerinde bulunmamak” suçlarının bulunduğu belirtildi.

Ehliyetine alkol yüzünden iki kez el konulmuş

Öte yandan polis kayıtlarına göre Rüzgar Çetin’in ehliyetine daha önce “alkollü araç kullanmak” suçundan 2 kez el konulduğu tespit edildi. 13 Temmuz 2006 tarihinde alkollü araç kullanırken yakalanan Rüzgar Çetin’in ehliyetine el konulduğu, ehliyetini 6 ay sonra geri aldığı tespit edildi. 9 Ağustos 2007 tarihinde ikinci kez alkollü yakalanan Rüzgar Çetin’in ehliyetini bu kez 730 gün sonra geri alabildiği öğrenildi.

Ehliyetine 2 yıl 8 ay el konuldu

Daha sonra 5 yıl alkollü araç kullanmadığı için sicili temizlenen Rüzgar Çetin’in bu kez de alkollü yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağı öğrenildi. Ancak Rüzgar Çetin’in alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 2 yıl, 100 ceza puanını doldurduğu için 2 ay olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Rüzgar Çetin’in 28 Eylül 2018’e kadar ehliyetini geri alamayacağı belirtildi.