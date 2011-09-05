-Rüzgar artık ışık veriyor ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Türkiye rüzgar enerjisini sevdi. Özellikle son 5 yılda ülkenin birçok bölgesinde devreye alınan rüzgar santrallerinden elde edilen elektriği kullanan kişi sayısı yaklaşık 2 milyon 250 bine ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Hasan Köktaş, yılbaşından bugüne, kurulu güçleri 10 Megavat (MW) ile 63 MW arasında değişen 15 adet rüzgar santralının devreye alındığını, böylece ülke çapında işletmeye geçen rüzgar santrallerinin sayısının 72'ye ulaştığını bildirdi. Köktaş, 11 Eylül'de Manisa'da Akhisar rüzgar santralinin törenle devreye alınması ile birlikte Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünün 1.600 MW'yi, devreye alınan tesislere yapılan yatırım tutarının da 1.6 milyar avroyu aşacağını ifade etti. Santrallerin kapasite faktörü ve kişi başı tüketim dikkate alındığında Türkiye'de rüzgar santrallerinden üretilen elektriği kullanan kişi sayısının 2 milyonu aştığına dikkat çeken EPDK Başkanı Köktaş şunları söyledi: ''Millet olarak artık rüzgar santrallerine alıştık. Türkiye'nin hemen her yerinde rüzgar türbinlerinin pervaneleri dönüyor ve buradan elde ettiğimiz elektriği elektronik eşyalarımızda, sanayi tesislerimizde kullanıyoruz. Gündelik yaşamımıza iyice yerleşen bu pervaneleri, reklamlarda, televizyon dizilerinde izler olduk.'' Köktaş, rüzgar santrallerinin, yatırım, ürettiği enerji ve istihdam boyutunun yanı sıra temiz çevreye de büyük katkıda bulunduğunu kaydederek, ''Sadece Manisa'da açılışını yapacağımız 45 MW'lık santral, temiz kaynaklara dayalı olarak bir yılda yaklaşık 165 milyon kilovatsaatlık (kWh) elektrik üretimi ile ortalama ömrü 100 yıl olan yaklaşık 41 bin 850 ağacın ömrü boyunca tuttuğu karbondioksite eşdeğer bir karbon azaltımı sağlanacak'' dedi. Son 5 yılda her yıl sisteme kurulu gücü 200 ile 500 MW arasında değişen santrallerin dahil edildiğini ifade eden Köktaş, EPDK'dan lisans alarak ardı ardına devreye alınan rüzgar yatırımlarının hızından memnun olduklarını bildirdi.