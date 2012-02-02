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Ekonomi

Rüzgar altından yana esiyor

Altının ons fiyatı 1753 dolarla son iki ayın zirvesine çıktı. Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Altının ons fiyatı 1753 dolarla son iki ayın zirvesine çıktı. Uzmanlara göre, altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek.
 

Altın fiyatları, Yunanistan'ın kreditörleriyle anlaşmaya yaklaştığı beklentileri ile son iki ayın en yüksek seviyesine yükseldi.


Euro'nun değer kazanmasından da destek alan altının ons fiyatı 1753.20 dolara kadar yükseldi.


Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında hafif yükseliş görüldü. 24 ayar altının gramı 100 liraya yaklaşırken, çeyrek altın 162 liradan işlem görüyor.


Altın fiyatlarında yükselişin sürmesi bekleniyor. Barclays Capital Analisti Suki Cooper'a göre, geçen yıl altın fiyatlarını destekleyen temel unsurlar hala geçerli.


Cooper şöyle devam etti: "Geçen yıl Eylül ve Aralık'ta sert düzeltme hareketleri gördük. Bunlar likidite ihtiyacı ve teknik sebeplerden kaynaklanmıştı. Ancak şu an reel faizlerin sıfır olması, Fed'in düşük faiz politikasının süresini uzatması hala altın için son derece destekleyici faktörler. Çin'den gelen talebin güçlü olması da dikkat çekiyor. Bizce bu makro faktörler altın fiyatlarında yükselişin sürmesini sağlayacak. Teknik hareketler kısa vadede etki yaratabilir ama bunlar uzun vadeli seyri değiştirmeyecektir."


Altın fiyatları geçen yılın Eylül ayında 1920 doları aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.


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